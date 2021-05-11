«Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию "Спутником", прививаться этой вакциной», — сказал Гутерреш.
Ранее эксперт ВОЗ заявлял о том, что организация рассчитывает дать свою оценку российскому препарату в конце июня или в июле.
Вакцина «Спутник V» зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность «Спутника V» составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.