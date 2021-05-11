ООН призывает своих сотрудников вакцинироваться от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом заявил генсек организации Антониу Гутерреш, передает РИА Новости 11 мая

«Мы, конечно, призываем сотрудников ООН, которые работают в странах, проводящих вакцинацию "Спутником", прививаться этой вакциной», — сказал Гутерреш.

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Вакцина «Спутник V» зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность «Спутника V» составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.