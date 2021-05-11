До конца 2021 года на Украине планируется привить от коронавируса большинство взрослого населения. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью «РБК–Украина» 10 мая

Большинство украинцев назвало отказ от российской вакцины неправильным © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Мы прожили год с COVID, мой прогноз, что еще год должен пойти на завершение борьбы. Есть новые данные — это значительные мутации этого вируса. Они вызывают беспокойство у всех стран. И вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии», — сказал глава Кабмина.

Он заявил, что всего до конца 2022 года на Украине планируется закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что даст возможность сформировать коллективный иммунитет.

При этом, по словам Шмыгаля, День Независимости Украины, 24 августа, — «этап номер один по максимальной вакцинации».

«Конец года — это уже контрольный этап, когда мы должны сказать украинскому обществу, что большинство людей в Украине вакцинированы», — добавил премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что основные поставки вакцин на Украину приходятся на IV квартал года, однако ведутся переговоры об их ускорении. При этом на следующий год вакцины пока не заказывают.

На 11 мая, по данным Минздрава Украины, провакцинировано от коронавируса 865 590 человек, из них завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы, 695 человек.