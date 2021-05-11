В конце мероприятия один из журналистов спросил у Байдена, считает ли он, что Россия причастна к недавней кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.
«Я буду встречаться с президентом Путиным. От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель находится в России», — ответил американский президент.
В телефонном разговоре с Путиным 13 апреля Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в предстоящие месяцы. Впоследствии президент США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.
Байден в середине июня будет находиться там для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча с Путиным может произойти предположительно 15-16 июня.