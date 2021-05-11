Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления в Белом доме 10 мая

Байден уверен, что встреча с Путиным состоится в начале лета © REUTERS, Andrew Harnik/Pool via REUTERS

«Я буду встречаться с президентом Путиным. От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель находится в России», — ответил американский президент.

В телефонном разговоре с Путиным 13 апреля Байден выдвинул идею проведения российско-американского саммита в третьей стране в предстоящие месяцы. Впоследствии президент США пояснил, что предложил российскому коллеге встретиться летом в Европе.

Байден в середине июня будет находиться там для участия в саммитах G7 и НАТО. Встреча с Путиным может произойти предположительно 15-16 июня.