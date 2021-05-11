«Купить вакцину, я думаю, можно будет не ранее осени. Хотя было бы правильно дать возможность людям, которые не входят в первоочередные списки, получать вакцину коммерческим путем», — сказал он.
В то же время Сорока отметил, что на Украине очень много пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и инвалидностями, а также медицинских работников, которым вакцина необходима как можно скорее.
На сегодняшний день на Украине 863 643 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса порядка 865 тысяч человек, половина из которых завершили вакцинацию второй дозой.