Купить вакцину от COVID-19 в украинских клиниках и аптеках можно будет не ранее осени. Об этом президент общественной организации «Украинский медицинский клуб» Иван Сорока сообщил в эфире телеканала «Украина 24» 10 мая

На Украине намерены ввести паспорта вакцинации © REUTERS, Pavlo Palamarchuk сказал он.

В то же время Сорока отметил, что на Украине очень много пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и инвалидностями, а также медицинских работников, которым вакцина необходима как можно скорее.

На сегодняшний день на Украине 863 643 человек получили первую дозу вакцины от коронавируса порядка 865 тысяч человек, половина из которых завершили вакцинацию второй дозой.