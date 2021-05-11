Для всего международного сообщества важно, чтобы Россия и США установили максимально функциональные отношения. Об этом 11 мая заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью российским информагентствам

«Это все надолго». Украинский эксперт о том, когда успокоится ситуация в отношениях между РФ и США © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По его словам, ООН заинтересована в том, чтобы отношения между державами были максимально функциональными, чтобы была возможность «вместе решать некоторые из самых значимых кризисов». В том числе, как указал Гутерреш, речь идет об урегулировании конфликтов в Ливии, Сирии, Йемене, на Украине, в Афганистане, о разрешении палестино-израильского конфликта.

«Я полагаю, что, когда отношения между сверхдержавами дисфункциональны, страдает весь мир. И если посмотреть на ситуацию во многих конфликтах, то мы увидим, что отсутствие единства между крупнейшими державами мира позволяет более мелким странам играть роль спойлеров и пребывать в полной безнаказанности», — добавил генсек ООН.

Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден предложил лидеру РФ Владимиру Путину провести встречу на высшем уровне летом этого года в одной из европейских стран для обсуждения накопившихся вопросов в двусторонних отношениях. Кремль заявлял, что возможные сроки встречи обсуждаются.