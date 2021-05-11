Команда Легенд хоккея, в составе которой на лед 10 мая вышел президент РФ Владимир Путин, победила в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги в Сочи со счетом 13:9, передает «Интерфакс»

Хоккей в Сочи: Путин и Лукашенко разгромили соперников со счетом 9:2 © Telegram "Пул Первого" забил восемь шайб, первую — на 29-й секунде с передачи Павла Буре. Президент также записал на свой счет одну результативную передачу. В итоге команда Легенд хоккея победила в матче со сборной НХЛ со счетом 13:9.

Матч приурочен к 75-летию отечественного хоккея и 60-летию первого полета человека в космос.

Ночная хоккейная лига была организована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея. На ней речь шла о необходимости развития любительского хоккея.

Задачей Лиги, получившей громкую аббревиатуру НХЛ, является привлечение взрослых мужчин и женщин к спорту. Ее смысл — поддержать тех, кто ближе к ночи, после работы, предпочитает сыграть в хоккей, а не посидеть перед телевизором.

Президент России начал кататься на коньках зимой 2011 года после того, как дал обещание участникам Российской юношеской сборной по хоккею. Тренировал Путина заслуженный мастер спорта Алексей Касатонов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что тренировки проходили нечасто — раз в одну или две недели, но иногда и по несколько дней подряд. По словам пресс-секретаря, это в любом случае всегда происходило глубоко после полуночи — Путин заезжал на тренировку по дороге домой.