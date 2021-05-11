Причиной для штрафа стало нарушение ПДД о перевозке пассажиров за пределами салона автомобиля. Блогер Денис Поветкин и его спутница сидели на ковре, который был прицеплен к бамперу едущей машины.
В это время еще двое пассажиров, находясь в открытом багажнике, снимали видео происходящего на мобильный телефон.
Тем временем на Украине стремительно растет количество ДТП. Так, с начала года аварий произошло почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2020-го. По данным патрульной полиции, треть всех ДТП приходится на темное время суток, что связано с отсутствием освещения на большинстве трасс в стране.