В Харькове патрульные оштрафовали водителя, который по дороге катал парня в костюме Аладдина и девушку в наряде Жасмин на импровизированном «ковре-самолете». Об этом 11 мая сообщила патрульная полиция Харьковской области в Facebook

Десять человек пострадали в ДТП под Львовом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Денис Поветкин и его спутница сидели на ковре, который был прицеплен к бамперу едущей машины.

В это время еще двое пассажиров, находясь в открытом багажнике, снимали видео происходящего на мобильный телефон.

Тем временем на Украине стремительно растет количество ДТП. Так, с начала года аварий произошло почти на 20% больше, чем за аналогичный период 2020-го. По данным патрульной полиции, треть всех ДТП приходится на темное время суток, что связано с отсутствием освещения на большинстве трасс в стране.