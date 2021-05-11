Введенные против России санкции Евросоюза (ЕС) должны быть немедленно сняты, они наносят значительный ущерб немецкой экономике. Об этом 11 мая заявил сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла, передает РИА Новости

Эксперт сказал, что было бы с Байденом, если бы он не ввел новые санкции против России © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По его словам, антироссийские санкции наносят ущерб и немецкой стороне. Особенно сильно пострадали восточногерманские предприниматели, у которых на протяжении многих лет были хорошие экономические отношения с Россией.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В марте Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении шести российских граждан. В ответ на это МИД РФ запретил въезд на территорию России восьми гражданам ЕС. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.