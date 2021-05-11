«Мир в Европе и во всем мире — одна из центральных целей "Альтернативы для Германии". Важную роль в этом играют хорошие отношения с Россией. Потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционная политика в отношении России должна быть немедленно прекращена», — заявил лидер партии.
По его словам, антироссийские санкции наносят ущерб и немецкой стороне. Особенно сильно пострадали восточногерманские предприниматели, у которых на протяжении многих лет были хорошие экономические отношения с Россией.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
В марте Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении шести российских граждан. В ответ на это МИД РФ запретил въезд на территорию России восьми гражданам ЕС. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.