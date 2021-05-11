«Конечно, есть разница в том, как вы отмечаете этот праздник в России, а здесь об этом почти не упоминается», — заявил он.
Кон, в прошлом находившийся на нескольких парадах Победы в Москве в качестве специального гостя, выразил сожаление, что основные американские СМИ не обращают внимания на этот важный день.
«Из-за пандемии была небольшая церемония возложения венков к Мемориалу Второй мировой войны, но это почти не упоминалось в газете», — отметил он.
Парад Победы на Красной площади в Москве традиционно прошел 9 мая. Главными новинками военной техники стали бронеавтомобили «Тайфун-ПВО» и другие машины, оборудованные новейшими техническими модулями. Всего по площади прошло свыше 190 единиц наземной военной техники.