Американского ветерана Второй мировой войны Фрэнка Кона огорчает, что в США почти не празднуют День Победы над нацизмом, передает 11 мая РИА Новости

Сергей Форест о том, как отметили День Победы в Житомире © Facebook, Сергей Форест

Кон, в прошлом находившийся на нескольких парадах Победы в Москве в качестве специального гостя, выразил сожаление, что основные американские СМИ не обращают внимания на этот важный день.

«Из-за пандемии была небольшая церемония возложения венков к Мемориалу Второй мировой войны, но это почти не упоминалось в газете», — отметил он.

Парад Победы на Красной площади в Москве традиционно прошел 9 мая. Главными новинками военной техники стали бронеавтомобили «Тайфун-ПВО» и другие машины, оборудованные новейшими техническими модулями. Всего по площади прошло свыше 190 единиц наземной военной техники.