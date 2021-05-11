«Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются в Украине. Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся», — сказал Шмыгаль.
По его словам, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия, антикоррупционной системы.
«И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли», — заверил глава правительства.
Кабинет министров Украины уволил Коболева в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Ранее «Нафтогаз» сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов).
Госдеп выразил глубокую озабоченность «манипуляциями кабинета министров Украины существующими правилами, чтобы распустить наблюдательный совет и заменить руководство главной украинской энергетической компании».