Увольнение председателя правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева и отстранение наблюдательного совета не повлияло на переговоры страны с международными партнерами. Об этом 10 мая сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина»

Коболев связал свое увольнение с $2 млрд на счетах «Нафтогаза» © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

По его словам, западных партнеров больше волнует продолжение и завершение реформы правосудия, антикоррупционной системы.

«И Коболев, и Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Дословная фраза наших партнеров: фамилия не играет роли», — заверил глава правительства.

Кабинет министров Украины уволил Коболева в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. Ранее «Нафтогаз» сообщил, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов).

Госдеп выразил глубокую озабоченность «манипуляциями кабинета министров Украины существующими правилами, чтобы распустить наблюдательный совет и заменить руководство главной украинской энергетической компании».