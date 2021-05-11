Согласно конституции республики, в случае если парламент два раза подряд не избирает премьер-министра, он должен быть распущен.
В конце апреля на фоне многочисленных акций протеста в стране Пашинян ушел в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Правительство страны вслед за ним сложило полномочия.
О новом выдвижении Пашиняна заявила в мае глава фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.
Первое голосование было проведено 3 мая, тогда парламент также не избрал Пашиняна премьером, тем самым начав процедуру роспуска.
Досрочные выборы пройдут 20 июня.