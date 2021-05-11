Президент Азербайджана Ильхам Алиев 10 мая в интервью Государственному телевидению Азербайджана (АЗТВ) заявил о подвижках в вопросе строительства Зангезурского транспортного коридора через территорию Армении

Армения ответила на слова Алиева о мире в Карабахе © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Помимо этого, Алиев объяснил, что вопрос строительства объекта обсуждается с Россией, поскольку «армянские железные дороги принадлежат этой стране».

Кроме того, он рассказал, что стартовало строительство железной дороги Горадиз-Агбанд, также планируется создать недостающий участок около 15 километров от города Ордубада до границы с Арменией.

В дальнейших планах президента Азербайджана — соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.