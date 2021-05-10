Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса общественного мнения, который проводился в апреле этого года и был приурочен к 35 годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Данные опроса 10 мая приводит Telegram-канал Украина.ру

У респондентов поинтересовались, когда случилась авария на Чернобыльской атомной электростанции, попросив назвать число, месяц и год события. Оказалось, что 52% опрошенных не знают точную дату ЧП, а 31% не помнят даже год.

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Большинство отвечавших, 36% уверены, что к разрушению реактора четвертого энергоблока привели ошибки руководства либо персонала станции. Примерно четверть респондентов, а именно 26%, заявили, что виной ЧП стали строительные недостатки и кадровые ошибки, а еще 11% ответили, что к катастрофе привели ошибки при проектировании станции. И только 8% ответили, что причиной стала авария.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, ликвидировать ее приезжали специалисты со всех уголков Советского Союза. Число погибших оценивается примерно в 4 тысячи человек.

Чернобыльская катастрофа расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, как количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.