У респондентов поинтересовались, когда случилась авария на Чернобыльской атомной электростанции, попросив назвать число, месяц и год события. Оказалось, что 52% опрошенных не знают точную дату ЧП, а 31% не помнят даже год.
Не менее интересные вопросы специалисты института социологии получили и на вопрос: «Как вы считаете, что стало причиной аварии на ЧАЭС?».
Большинство отвечавших, 36% уверены, что к разрушению реактора четвертого энергоблока привели ошибки руководства либо персонала станции. Примерно четверть респондентов, а именно 26%, заявили, что виной ЧП стали строительные недостатки и кадровые ошибки, а еще 11% ответили, что к катастрофе привели ошибки при проектировании станции. И только 8% ответили, что причиной стала авария.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, ликвидировать ее приезжали специалисты со всех уголков Советского Союза. Число погибших оценивается примерно в 4 тысячи человек.
Чернобыльская катастрофа расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, как количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.