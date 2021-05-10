Примерно полмиллиона жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые уже получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах 2021 года, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Его слова 10 мая привел «Коммерсант»

«Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах… Эти 500 тысяч человек, принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму», — сказал Турчак.

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Проголосовать смогут и жители ДНР и ЛНР, получившие паспорта РФ в упрощенном порядке. Соответствующий указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» 24 апреля 2019 года подписал президент РФ Владимир Путин.