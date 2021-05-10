«Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах… Эти 500 тысяч человек, принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму», — сказал Турчак.
Единый день голосования в России пройдет 19 сентября 2021 года, когда граждане будут выбирать депутатов Госдумы, глав 12 субъектов федерации и депутатов законодательных органов в 39 субъектах РФ.
Проголосовать смогут и жители ДНР и ЛНР, получившие паспорта РФ в упрощенном порядке. Соответствующий указ «Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» 24 апреля 2019 года подписал президент РФ Владимир Путин.