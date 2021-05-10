Представители Вооруженных Сил Украины, Украинского института национальной памяти (УИНП), Министерства иностранных дел Украины, Государственной службы этнополитики и свободы совести, Польского института в Киеве, а также представители общественности отметили годовщину освобождения от большевиков. Информацию об этом 10 мая опубликовал «Укринформ»

«Освобождение украинской столицы от большевиков — это уникальное событие, потому что это последнее вступление регулярных украинских войск в столицу, последний контроль украинской столицы украинцами перед окончательным падением украинской государственности и окончательной оккупацией украинских территорий русскими», — заявил начальник отдела учета и сохранения мест памяти УИНП Павел Подобед.

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«Это не просто инициатива общественности или отдельного священника. Это позиция государства, которая демонстрирует, что корни нашей государственности — не Красная армия и не Советский Союз. Организация мероприятия свидетельствует об осознании государством того, что украинская государственность была заложена тогда, 101 год назад», — подчеркнул он.

Началом украинской государственности собравшиеся на церемонии называют Варшавский договор — документ, который подписали Симон Петлюра и Юзеф Пилсудский как представители правительств Польши и Украинской Народной Республики.

Заключен договор был в разгар Советско-польской войны 1919-1921 годов, незадолго до наступления польских войск на Киев. Пилсудский искал союзников против большевиков, а Петлюра видел в альянсе последний шанс создать независимую Украину. Позже между поляками и украинцами сложились совсем другие отношения, о которых на мероприятии по поводу освобождения от большевиков почему-то не вспомнили.