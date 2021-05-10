Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 10 мая, примут участие в саммите «Бухарестской девятки» на уровне глав государств. Информацию об этом озвучил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох, пишет «УНИАН»

«Президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханнис направили приглашение как генеральному секретарю НАТО, так и президенту США. Они оба подтвердили свое участие, а потому сегодня после полудня во встрече примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент США Джо Байден, а также госсекретарь США Энтони Блинкен», — рассказал Солох журналистам.

Зеленский не приглашен на саммит НАТО в июне © пресс-служба президента Украины

«Украинский вопрос обязательно каким-то образом будет затронут», — заявил Солох.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в основе повестки саммита Альянса, который состоится в Брюсселе 14 июня, будет стратегия «НАТО-2030», по поводу формирования стратегии которой члены Альянса проконсультируются с Украиной и Грузией.

В связи с чем глава украинского государства Владимир Зеленский выражал надежду, что участники саммита НАТО дадут «сигнал» о предоставлении Украине плана действий для членства в Альянсе.

Однако на данный момент известно, что официальных представителей Украины не пригласили для участия в саммите Альянса. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Офиса президента, где со ссылкой на главу ОП Андрея Ермака сообщили, что пока нет подтверждения участия Владимира Зеленского в саммите НАТО.