Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев дал интервью телеканалу «360», в котором пояснил, кому адресованы слова президента России Владимира Путина о «недобитых карателях»

На Параде Победы лидер Российской Федерации заявил, что в настоящее время происходят попытки использования элементов из идеологии фашизма. Глава государства подчеркнул, что речь не только о радикалах и международных террористах.

Путин акцентировал внимание на том, что сейчас наблюдаются «сборища недобитых карателей» и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей.

«Я думаю, что эти слова были направлены всем — и народам, и элитам, и армиям. Потому что сегодня самое большое различие — в позициях между людьми обычными и элитами», — прокомментировал Журавлев.

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«Чтобы политики нас услышали, нужно, чтобы нас услышали люди, поскольку все-таки люди голосуют за политиков, а не наоборот», — сказал Журавлев.

По его мнению, слова Владимира Путина вызовут резонанс, в том числе и на Западе, но на позитивные шаги со стороны зарубежных государств надеяться не стоит. Журавлев уверен, что сегодня многие западные политики стали заложниками своей антироссийской риторики и теперь просто не могут сменить политическую линию, «инерция ненависти продолжает работать, даже если есть желание ее остановить», констатировал политолог.