На Параде Победы лидер Российской Федерации заявил, что в настоящее время происходят попытки использования элементов из идеологии фашизма. Глава государства подчеркнул, что речь не только о радикалах и международных террористах.
Путин акцентировал внимание на том, что сейчас наблюдаются «сборища недобитых карателей» и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей.
«Я думаю, что эти слова были направлены всем — и народам, и элитам, и армиям. Потому что сегодня самое большое различие — в позициях между людьми обычными и элитами», — прокомментировал Журавлев.
Политолог подчеркнул, что соседние России народы — союзники РФ, противники в этих странах если и есть, то в основном среди политиков.
«Чтобы политики нас услышали, нужно, чтобы нас услышали люди, поскольку все-таки люди голосуют за политиков, а не наоборот», — сказал Журавлев.
По его мнению, слова Владимира Путина вызовут резонанс, в том числе и на Западе, но на позитивные шаги со стороны зарубежных государств надеяться не стоит. Журавлев уверен, что сегодня многие западные политики стали заложниками своей антироссийской риторики и теперь просто не могут сменить политическую линию, «инерция ненависти продолжает работать, даже если есть желание ее остановить», констатировал политолог.