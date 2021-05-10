Всего с начала пандемии COVID-19 заразилось более 12 миллионов человек, чуть более 46,5 тысяч из них скончались, в том числе 119 человек — за последние сутки. В настоящее время больше всего зараженных в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Киевской и Харьковской областях.
На основе статистики заболеваемости в Минздраве Украины обновили карантинное зонирование. Теперь «зеленых» и «красных» зон в стране нет, остались только «Желтые» и «оранжевые».
Так, к более опасной «оранжевой» сейчас отнесены Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская области.
В список «желтых» попали Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
От российской вакцины украинские власти отказались, заявив, что будут ждать европейский препарат, параллельно заключая контракты на поставку индийских, южнокорейских и китайских прививок. О поставке очередной партии последних у себя в Facebook рассказал глава Минздрава Украины Максим Степанов.
«Только что в Борисполе приземлились очередные 500 тыс. доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech», — написал он.
По словам Степанова, всего Украина договорилась с китайскими поставщиками о получении 1,9 миллионов доз CoronaVac, 1,215 из которых уже в распоряжении украинских медиков.
Между тем, прививаться украинцы не спешат: за прошедшие сутки в стране привито 1004 человека, из них завершили вакцинацию, получив обе прививки 446 человек.