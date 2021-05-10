Посол ЕС на Украине Матти Маасикас во время «живого чата» в сети Facebook с представителями Евросоюза в странах Восточного партнерства заявил, что главным фактором, отпугивающим инвесторов от вложения денег в Украину является не коррупция, а судебная система страны. Его слова 9 мая процитировал «Укринформ»

«Судебная реформа — среди главных вещей, которые все еще нужно изменить в Украине на ее пути в Европу и приближения к ЕС… Судебная система — это нечто такое, что не было реформировано в Украине за все 30 лет ее независимости — в августе мы как раз будем отмечать эту годовщину. Опрос среди представителей бизнеса, которые работают в Украине или интересуются Украиной, говорят, что уже не коррупция, но судебная система является первым фактором, который отпугивает потенциальных инвесторов и заставляет их сомневаться, инвестировать ли деньги в Украину», — сказал Маасикас.

Европейский дипломат отметил, что Запад делает все возможное, чтобы указанная реформа на Украине все же состоялась, для этого европейская сторона предоставляет экспертов и выделяет деньги, но пока украинская судебная система является одной из наиболее коррумпированных, где судьи всеми возможными способами стараются удержаться в своих креслах.

«Президент Владимир Зеленский предложил определенные меры. Но нужен такой постоянный толчок от президента, который будет демонстрировать, что это является приоритетом, и это действительно необходимо. Ваша страна имеет всю международную поддержку для этого», — сказал Посол ЕС.

В начале февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4229 «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и Закона Украины "О Высшем совете правосудия"», однако некоторые положения этого проекта вызвали тревогу представителей ЕС в части соблюдения обязательств, отраженных в Соглашении об ассоциации между ЕС и Украиной.