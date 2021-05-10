Секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир оценил ситуацию с избиением стрингера Ruptly, заявив, что надежда на расследование дела крайне мала. Его слова 10 мая приводит агентство «РИА Новости»

Стрингера Ruptly избили на Украине после вопросов о Дне Победы © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Маргарита Симоньян.

На известие почти сразу отреагировал секретарь Союза журналистов России (СЖР), который констатировал, что Украина находится в лидерах списка европейских стран с наиболее высоким показателем нападений на журналистов.

По словам Шафира, только за прошлый год в стране зафиксировано около 80 случаев прямой физической агрессии, «пострадало более 100 журналистов — это связано с тем, что нападают, зачастую, на съемочные группы», пояснил представитель СЖР.

Шафир уточнил, что это только официально зафиксированные случаи, а сколько на самом деле было нападений — неизвестно.

«Надежда на то, что расследованию дела с нападением на стрингера Ruptly будет дан ход, а тем более на то, что нападавшие будут задержаны и предстанут перед судом — крайне мала. Украина в настоящее время является по-настоящему опасной зоной для работы как российских журналистов, так и коллег, связанных с российскими СМИ», — заявил Шафир.

Напомним, в стране остаются нерасследованными десятки дел о нападениях на представителей СМИ и даже об убийствах журналистов. В частности, виновные в смерти Олеся Бузины до сих пор не понесли наказание.