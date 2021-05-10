Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились встретиться в ближайшее время. Об этом 9 мая сообщило агентство «РИА новости» со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера

Злобин сказал, почему Путину и Зеленскому пока не стоит встречаться © РИА Новости, Нина Зотина

«В развитие переговоров Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который пребывал с визитом Москве, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ», — добавили в пресс-службе Лукашенко.

Кроме того, «президенты коснулись ситуации на Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО», говорится в сообщении пресс-службы белорусского лидера.

В Кремле подтвердили информацию, добавив, что Путин и Лукашенко «обменялись теплыми поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули, что в наших странах свято чтут память героев, которые доблестно сражались на фронте и самоотверженно трудились в тылу».

Последняя встреча президентов России и Белоруссии состоялась 22 апреля в Москве, переговоры Путина и Лукашенко тогда продолжались более четырех часов.