В Харькове ветераны АТО/ООС провели автопробег, в рамках которого почтили память одновременно и погибших во время Второй мировой войны советских воинов, и бойцов УПА* и украинских военных, погибших в войне на Востоке страны в последние годы. Об этом 10 мая сообщил «Укринформ»

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

По словам заместителя председателя областной общественной организации «Союз ветеранов АТО» Юрия Корсунова, участниками автопробега стали почти сто ветеранов АТО/ООС, волонтеры, депутаты городского и областного советов.

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«Мы ценим подвиг всех украинцев, воевавших за независимость и свободу родной страны, включая советских солдат, бойцов УПА*, которые боролись сразу против двух вражеских сил: большевиков и нацистов, и воинов современной войны с российскими наемниками», — прокомментировал Корсунов.

Он рассказал также, что во время остановок участники автопробега рассказывали молодежи «об исторических и современных фактах борьбы за родную землю». Эту работу Корсунов назвал «эстафетой поколений», дающей силы защищать свое государство сегодня.

Примечательно, что по данным исследования Active Group, сотрудники которой поинтересовались у украинцев, что правильнее отмечать День Победы 9 мая или День памяти и примирения 8 мая, 80,2% граждан страны ответили, что для них значим День Победы.