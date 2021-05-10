* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
По словам заместителя председателя областной общественной организации «Союз ветеранов АТО» Юрия Корсунова, участниками автопробега стали почти сто ветеранов АТО/ООС, волонтеры, депутаты городского и областного советов.
Процессия возлагала цветы к памятнику Воину-освободителю, памятному камню бойцам УПА и мемориалу «Защитников Украины».
«Мы ценим подвиг всех украинцев, воевавших за независимость и свободу родной страны, включая советских солдат, бойцов УПА*, которые боролись сразу против двух вражеских сил: большевиков и нацистов, и воинов современной войны с российскими наемниками», — прокомментировал Корсунов.
Он рассказал также, что во время остановок участники автопробега рассказывали молодежи «об исторических и современных фактах борьбы за родную землю». Эту работу Корсунов назвал «эстафетой поколений», дающей силы защищать свое государство сегодня.
Примечательно, что по данным исследования Active Group, сотрудники которой поинтересовались у украинцев, что правильнее отмечать День Победы 9 мая или День памяти и примирения 8 мая, 80,2% граждан страны ответили, что для них значим День Победы.