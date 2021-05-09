Ранее в этот день Лукашенко подписал декрет о том, что в случае смерти президента вследствие насильственных действий страной будет управлять Совбез в условиях чрезвычайного положения.
«Он (декрет) нацелен на обеспечение национальной безопасности и территориальной целостности нашей страны, спокойствия и мира граждан, защиты их жизни и здоровья в условиях глобальных вызовов и угроз», — подчеркнул Вольфович.
Он отметил, что в мире сейчас нестабильность, процветает политика двойных стандартов и попытки переписать историю Второй мировой войны.
В таких условиях Белоруссия не может не реагировать на происходящее, и принятие декрета главы государства — одна из таких необходимых мер, добавил Вольфович.
По его словам, декрет Лукашенко издан в соответствии с конституцией Белоруссии.
Он пояснил, что в случае гибели Лукашенко в Белоруссии будут введены ограничения на свободу передвижения, запрещены массовые мероприятия и забастовки, установят комендантский час.