Участники шествия спели военные песни и возложили цветы к Вечному огню. Разгорались дискуссии между сторонниками и противниками нынешней украинской власти, однако до драк не доходило.
Журналисты Украина.ру запечатлели бурный диалог между пожилым участником гражданской войны в Донбассе, пришедшем на акцию «Бессмертного полка» в украинской военной форме, и гражданскими.
Ему задавали вопросы о действиях киевского режима в Донбассе, в частности, о бомбежке луганской обладминистрации украинской авиацией.
«Мне высказывают претензии, что я воевал на Донбассе. Это для меня трагедия, что я воевал против внуков тех, с которыми мой отец брал Берлин», — ответил мужчина.
На вопрос о том, зачем он тогда вообще воевал против Донбасса, мужчина не ответил.
9 мая 2021 года в странах бывшего Советского Союза отмечают 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
В Великой Отечественной войне СССР потерял около 27 млн человек, из них около 20 млн человек были гражданскими.
В ходе военных действий в Советском Союзе было разрушено 1 710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи фабрик и заводов.