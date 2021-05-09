В Киеве прошла акция «Бессмертный полк», жители украинской столицы шли с портретами своих предков, воевавших в годы Великой Отечественной войны с фашистами

Участники шествия спели военные песни и возложили цветы к Вечному огню. Разгорались дискуссии между сторонниками и противниками нынешней украинской власти, однако до драк не доходило.

Журналисты Украина.ру запечатлели бурный диалог между пожилым участником гражданской войны в Донбассе, пришедшем на акцию «Бессмертного полка» в украинской военной форме, и гражданскими.

Ему задавали вопросы о действиях киевского режима в Донбассе, в частности, о бомбежке луганской обладминистрации украинской авиацией.

«Мне высказывают претензии, что я воевал на Донбассе. Это для меня трагедия, что я воевал против внуков тех, с которыми мой отец брал Берлин», — ответил мужчина.

Украинцы не сдают власти День Победы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

9 мая 2021 года в странах бывшего Советского Союза отмечают 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

В Великой Отечественной войне СССР потерял около 27 млн человек, из них около 20 млн человек были гражданскими.

В ходе военных действий в Советском Союзе было разрушено 1 710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи фабрик и заводов.