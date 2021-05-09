В мероприятии приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, а также главы министерств и ведомств, присутствовали приглашенные почетные гости.
На площади Ленина была установлена трибуна, на которой находилось высшее политическое и военное руководство ДНР и почетные гости из РФ.
Рядом с ними были места для ветеранов Великой Отечественной войны.
Принимал парад начальник Управления Народной милиции ДНР генерал-майор Денис Синенков, командовал парадом заместитель начальника Управления Народной милиции полковник Эдуард Пелишенко.