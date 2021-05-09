Общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян прошла по центру Донецка в колонне «Бессмертного полка» с портретом деда президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости 9 мая

«Это был портрет деда Зеленского. Я думаю, ему стыдно за внука: в той в стране, в которой он руководит, проходит шабаш дивизии СС "Галичина"», — цитирует агентство Монтян.

Как была создана дивизия СС «Галичина» © regnum.ru

Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова.

Достоверно известно, что украинские нацисты из данного подразделения совершали военные преступления против мирного населения, среди них — уничтожение более 500 жителей польского села Гута Пеняцкая.

Войска СС решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.