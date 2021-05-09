«Это был портрет деда Зеленского. Я думаю, ему стыдно за внука: в той в стране, в которой он руководит, проходит шабаш дивизии СС "Галичина"», — цитирует агентство Монтян.
Украинские неонацисты провели в конце апреля в центре Киева марш, посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина» в годы Второй мировой войны. Ранее подобные шествия проводились во Львове.
Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова.
Достоверно известно, что украинские нацисты из данного подразделения совершали военные преступления против мирного населения, среди них — уничтожение более 500 жителей польского села Гута Пеняцкая.
Войска СС решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.