История требует делать выводы и извлекать уроки из прошлого, но вместо этого мы видим возрождение части нацистской идеологии, сказал президент России Владимир Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы на Красной площади в Москве 9 мая

«Какой смысл общаться с марионеткой?» Эксперты о возможности встречи Путина с Зеленским © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

«История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», — констатировал президент.

Он подчеркнул, что это «не только разного рода радикалы и группировки международных террористов».

Об исключительности и избранности нации Соединенных Штатов Америки заявлял 44-й президент США Барак Обама, Путин выразил несогласие с этим тезисом в своей статье в New York Times.

«Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему это ведет», — добавил глава российского государства.

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходил 9 мая в Москве.

В нем участвовали свыше 12 тыс. военнослужащих, более 190 единиц военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.