Он отметил, что почти сто лет назад в центре Европы зародился чудовищный нацистский режим, проповедовавший национальное превосходство, антисемитизм и русофобию.
«История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», — констатировал президент.
Он подчеркнул, что это «не только разного рода радикалы и группировки международных террористов».
Об исключительности и избранности нации Соединенных Штатов Америки заявлял 44-й президент США Барак Обама, Путин выразил несогласие с этим тезисом в своей статье в New York Times.
«Сегодня мы видим сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему это ведет», — добавил глава российского государства.
Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходил 9 мая в Москве.
В нем участвовали свыше 12 тыс. военнослужащих, более 190 единиц военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.