Глава государства напомнил, что война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно.
«И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», — подчеркнул Путин.
Он отметил, что почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы «наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь»
В те времена все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии, с легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползания к мировой войне, констатировал президент РФ.
Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходил 9 мая в Москве.
В нем участвовали свыше 12 тыс. военнослужащих, более 190 единиц военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.