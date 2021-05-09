Нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы, сказал президент России Владимир Путин во время главного военного парада в честь 76-й годовщины Победы на Красной площади в Москве 9 мая

Глава государства напомнил, что война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно.

«И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», — подчеркнул Путин.

«Какой смысл общаться с марионеткой?» Эксперты о возможности встречи Путина с Зеленским © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

В те времена все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии, с легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползания к мировой войне, констатировал президент РФ.

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходил 9 мая в Москве.

В нем участвовали свыше 12 тыс. военнослужащих, более 190 единиц военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.