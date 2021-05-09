Путин прибыл на Красную площадь в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, взошел на трибуны и пожал руки ветеранам.
«Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе», — подчеркнул глава государства.
Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходил 9 мая в Москве, в нем участвовали свыше 12 тыс. военнослужащих, более 190 единиц военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.