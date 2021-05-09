Россия всегда будет помнить, что великий подвиг в войне с нацизмом совершил именно советский народ, сказал президент России Владимир Путин во время своего выступления на Параде Победы в Москве. Трансляцию вел Youtube-канал Украина.ру 9 мая

Война продолжается. О величии отцов Великой Победы и мерзости вечно проигравших © РИА Новости, Лев Устинов / Перейти в фотобанк

«Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе», — подчеркнул глава государства.

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходил 9 мая в Москве, в нем участвовали свыше 12 тыс. военнослужащих, более 190 единиц военной техники, а также 76 самолетов и вертолетов.