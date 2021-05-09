В случае гибели главы белорусского государства все государственные органы будут действовать в соответствии с решениями Совета безопасности республики, который совместно с губернаторами назначит выборы, сообщило агентство Белта 9 мая со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии

Ранее глава республики Александр Лукашенко заявлял, что подпишет декрет о выстраивании вертикали власти на случай если «президента застрелили».

«Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал декрет от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Декрет вступает в силу с момента его подписания», — говорится в сообщении.

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При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.

Основной задачей Совбеза при участии губернаторов будет проведение выборов нового главы государства.