Ранее глава республики Александр Лукашенко заявлял, что подпишет декрет о выстраивании вертикали власти на случай если «президента застрелили».
«Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал декрет от 9 мая 2021 года №2 "О защите суверенитета и конституционного строя". Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Декрет вступает в силу с момента его подписания», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в случае гибели главы государства вследствие насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.
При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.
Основной задачей Совбеза при участии губернаторов будет проведение выборов нового главы государства.