В cтолице Донецкой Народной Республики стартовал военный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости 9 мая

«В настоящее время на главной улице Донецка в непосредственной близости к площади имени Ленина проходит торжественная церемония начала военного парада», — говорится в сообщении.

Великий символ Победы. Как СССР воевал кровью, а США и Англия – деньгами © РИА Новости, Владимир Гребнев / Перейти в фотобанк Денис Пушилин, а также главы министерств и ведомств, присутствуют приглашенные почетные гости.

Донецкое агентство новостей сообщает, что на площади Ленина установлена трибуна, на которой находится высшее политическое и военное руководство ДНР и почетные гости из РФ.

«Рядом с ними — места для ветеранов Великой Отечественной войны. Главные зрители торжества одеты в парадные кители, их украшают ордена и медали», — говорится в публикации.

Под мелодию легендарной песни «Священная война» военнослужащие отдельного Краматорского комендантского полка, сформированного 15 октября 2014 года, торжественно выносят флаг Донецкой Народной Республики и копию Знамени Победы.

Принимает парад начальник Управления Народной милиции ДНР генерал-майор Денис Синенков, он проведет объезд парадных расчетов, в ходе которого поздравит участников парада с 76-летием Победы.

Командует парадом заместитель начальника Управления Народной милиции полковник Эдуард Пелишенко.