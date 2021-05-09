«В настоящее время на главной улице Донецка в непосредственной близости к площади имени Ленина проходит торжественная церемония начала военного парада», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в мероприятии участвуют глава ДНР Денис Пушилин, а также главы министерств и ведомств, присутствуют приглашенные почетные гости.
Донецкое агентство новостей сообщает, что на площади Ленина установлена трибуна, на которой находится высшее политическое и военное руководство ДНР и почетные гости из РФ.
«Рядом с ними — места для ветеранов Великой Отечественной войны. Главные зрители торжества одеты в парадные кители, их украшают ордена и медали», — говорится в публикации.
Под мелодию легендарной песни «Священная война» военнослужащие отдельного Краматорского комендантского полка, сформированного 15 октября 2014 года, торжественно выносят флаг Донецкой Народной Республики и копию Знамени Победы.
Принимает парад начальник Управления Народной милиции ДНР генерал-майор Денис Синенков, он проведет объезд парадных расчетов, в ходе которого поздравит участников парада с 76-летием Победы.
Командует парадом заместитель начальника Управления Народной милиции полковник Эдуард Пелишенко.