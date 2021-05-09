Во время Второй мировой войны СССР очень хотел военного присутствия США в Европе, но уже через десятилетие это стало серьёзной проблемой. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: Цель санкционной политики США — превратить Россию в страну-изгоя © РИА Новости, Нина Зотина Иосиф Сталин в переписке с президентом США Франклином Рузвельтом неоднократно поднимал вопрос открытия второго фронта. Американцы долгое время затягивали этот процесс, но в 1944 году всё-таки открыли второй фронт и вошли в Европу.

Эксперт отметил, что Европа, по сути, долгое время была оккупирована двумя главными победителями Второй мировой войны, которые вскоре стали соперничать друг с другом, однако в 1991 году Советский Союз рухнул и вывел свои войска из Восточной Европы.

«Мог ли Сталин просчитать такой вариант? Вопрос, на который нет ответа. Сталин решал тактические задачи побед в войне. Но сегодня это его решение стало колоссальной головной болью для современной России», — констатировал Злобин.

Политолог добавил, что сегодня многие немецкие политики с облегчением говорят о том, что ответственность за их политику лежит не на них, а на Вашингтоне, и Москва должна разбираться с Вашингтоном, а не с германской элитой.

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