В «Укрзализныце» извинились перед пассажирами за инцидент в поезде Киев – Николаев – там из-за дождя с потолка вагонов лилась вода. Соответствующий комментарий 8 мая был размещен под постом журналистки Галины Попцовой

«От имени Укрзализныци приносим извинения за негативный опыт, с которым Вы столкнулись. Информация передана в соответствующее подразделение», — говорится в сообщении. На Украине вагон поезда затопило во время дождя - видео © Facebook, Євген Кравцов Ранее в Сети появились видео, на которых в одном из вагонов поезда Киев — Николаев из-за дыр в крыше и дождя на пассажиров лилась вода. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, сотрудники поезда расставили по проходу ведра.