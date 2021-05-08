«От имени Укрзализныци приносим извинения за негативный опыт, с которым Вы столкнулись. Информация передана в соответствующее подразделение», — говорится в сообщении.
В компании также рассказали, что по прибытию на конечную станцию будет проведен детальный осмотр и ремонт вагона.
Ранее в Сети появились видео, на которых в одном из вагонов поезда Киев — Николаев из-за дыр в крыше и дождя на пассажиров лилась вода. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, сотрудники поезда расставили по проходу ведра.