«Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры», — рассказала замглавы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда.
По словам директора музея Ивана Ковальчука, такое указание пришло напрямую от министра культуры, однако никаких документов, подтверждающих его, у руководства нет. Как отметила Хонда, речь идет о попытке срыва проведения традиционного мероприятия.