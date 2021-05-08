Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и примирения и Дню Победы оказались под угрозой срыва, так как оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Об этом в субботу, 8 мая, сообщила пресс-служба КГГА

«Это традиционное мероприятие, которое проходит в Киеве ежегодно более 20 лет. Сегодня утром нам стало известно, что технику и оборудование для монтирования сцены не пропускают на территорию музея. Объяснить причины такого решения руководство музея не может и ссылается на прямой устный запрет Министерства культуры», — рассказала замглавы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда. Опрос: Для истинных одесситов День Победы - это настоящий праздник © Украина.ру