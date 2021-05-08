Глава Дымерской объединенной территориальной общины Владимир Подкурганный, шедший на выборы от «Слуги народа», был пойман на взятке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии 8 мая

«Владимир Подкурганный, который шел на выборы главы Дымерской ОТГ от "Слуги народа" и которого правоохранители подозревают в мошенничестве, должен уйти в отставку на время расследования», — говорится в заявлении.

Депутат от «Слуги народа» поиграл с платьем коллеги на заседании © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Андрея Мотовиловца, если вина Подкурганного не будет доказана, то после расследования он может снова пойти на выборы и получить должность. Он добавил, что Подкурганный не является членом партии, хоть и шел на выборы от «Слуги».

Мотовиловец также напомнил, что за подбор кандидатов от «Слуги народа» в Киевской области отвечал бывший глава Киевского областного отделения Александр Дубинский, ныне находящийся под санкциями.

По данным следствия, Подкурганный вместе с депутатом районного совета и посредником пытались завладеть деньгами потерпевшего, заверив, что помогут решить вопрос с выделением земельного участка для ведения личного сельского хозяйства. За свои услуги они попросили 2,6 млн грн (6,9 млн рублей).

Владимир Подкурганный ранее работал судьей Вышгородского райсуда. В 2016 году Высший совет юстиции открыл в отношении него дисциплинарное дело за безосновательное применение административных санкций против участников Майдана. Тогда Подкурганный был уволен с должности.