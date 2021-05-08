Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 мая, прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Об этом сообщила пресс-служба главы государства

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Вместе с ним на Луганщину прибыли послы стран "Большой семерки" и Евросоюза», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский примет участие в церемонии памяти погибший во Второй мировой войне.

Великий символ Победы. Как СССР воевал кровью, а США и Англия – деньгами © РИА Новости, Владимир Гребнев / Перейти в фотобанк Матти Маасикас опубликовал фотографии с поездки. На них члены делегации возлагают цветы к памятнику, а президент делает селфи с местными жителями.

Напомним, в 2015 году украинская власть в рамках декоммунизации назначила 8 мая Днем памяти и примирения, тем самым отменив празднование Дня Победы 9 мая.