«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Вместе с ним на Луганщину прибыли послы стран "Большой семерки" и Евросоюза», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Зеленский примет участие в церемонии памяти погибший во Второй мировой войне.
На своей странице в Twitter отправившийся в Донбасс с Зеленским глава Представительства ЕС на Украине Матти Маасикас опубликовал фотографии с поездки. На них члены делегации возлагают цветы к памятнику, а президент делает селфи с местными жителями.
Напомним, в 2015 году украинская власть в рамках декоммунизации назначила 8 мая Днем памяти и примирения, тем самым отменив празднование Дня Победы 9 мая.
…to their President @ZelenskyyUa to perform his official duties… pic.twitter.com/AxXyrze0ka— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021