Орденом Дружбы также были награждены шахматистки Валентина Гунина и Александра Костенюк. Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены шахматисты Владислав Артемьев, Александра Горячкина, Александр Грищук, Даниил Дубов, Александр Мотылев, Евгений Наер, Ян Непомнящий, Владимир Поткин, Александр Рязанцев, тренеры Сергей Рублевский и Сергей Яновский.
Львовянка Екатерина Лагно подала документы на российское гражданство в 2014 году, а также выразила намерение в дальнейшем выступать за Россию, в связи с чем Федерация шахмат Украины подала протест.
В июле 2014 года переход Лагно под российскую юрисдикцию был разрешен Международной шахматной федерацией.