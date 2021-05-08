Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы шахматистку из Львова Екатерину Лагно, которая в 2014 году сменил украинское гражданство на российское. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 7 мая

Орденом Дружбы также были награждены шахматистки Валентина Гунина и Александра Костенюк. Медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены шахматисты Владислав Артемьев, Александра Горячкина, Александр Грищук, Даниил Дубов, Александр Мотылев, Евгений Наер, Ян Непомнящий, Владимир Поткин, Александр Рязанцев, тренеры Сергей Рублевский и Сергей Яновский.

Трехкратная чемпионка мира по шахматам из Украины оправдалась за регулярные поездки в РФ © РИА Новости, Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанк Екатерина Лагно подала документы на российское гражданство в 2014 году, а также выразила намерение в дальнейшем выступать за Россию, в связи с чем Федерация шахмат Украины подала протест.

В июле 2014 года переход Лагно под российскую юрисдикцию был разрешен Международной шахматной федерацией.