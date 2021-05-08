Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как белорусская оппозиция финансирует протесты в стране. Об этом 7 мая сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ

По его словам, оппозиция в рамках переговоров о финансировании протестов обсуждает вопрос будущей продажи предприятий в случае смены власти в обмен на оказание помощи на текущем этапе.

«Им (оппозиции — ред.) в последнее время не просто намекнули, а начали урезать финансирование, и говорят: будут акции, типа убить президента и прочее, — получите деньги, и называют цену. Снайпер — миллион долларов, штурм резиденции в Озерном — 10 миллионов долларов. Еще там что-то — 50 миллионов долларов. Я не хочу называть фамилии бывших белорусов, сидящих сегодня в России в том числе, негодяи… Я Владимиру Владимировичу Путину об этом сказал… Они готовы платить 50 миллионов, но у них есть коммерческий интерес», — сказал Лукашенко.

Белоруссия после Лукашенко. Что предлагает президент

Президент Белоруссии 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным Лукашенко, к этому причастны спецслужбы США.

Позже КГБ Белоруссии заявил, что помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем.

Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО в Белоруссии, еще пять человек находятся на территории США, Литвы и Украины. Их заочно арестовали.