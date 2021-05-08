Число зараженных растет — за предыдущие сутки было зарегистрировано 8 404 случая заболевания.
За прошедшие сутки были госпитализированы с COVID-19 2 544 человека. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 370 человек, 19 408 выздоровели.
За все время пандемии на Украине коронавирусом заболели 2 миллиона 114 138 человек.
Наибольшее число зараженных за сутки подтвердилось в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.
За сутки в стране были вакцинированы 36 046 человек. Всего с начала кампании прививку получили 857 796 жителей страны, две дозы получили 446 человек.