По данным на утро субботы, 8 мая, на Украине подтвердилось 8 710 новых случаев заражения COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

Число зараженных растет — за предыдущие сутки было зарегистрировано 8 404 случая заболевания.

За прошедшие сутки были госпитализированы с COVID-19 2 544 человека. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 370 человек, 19 408 выздоровели.

Недовакцинация и странная статистика. Почему Украина бьёт антирекорды по коронавирусу © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Наибольшее число зараженных за сутки подтвердилось в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

За сутки в стране были вакцинированы 36 046 человек. Всего с начала кампании прививку получили 857 796 жителей страны, две дозы получили 446 человек.