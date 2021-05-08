Число зараженных растет — за предыдущие сутки было зарегистрировано 8 404 случая заболевания.

За прошедшие сутки были госпитализированы с COVID-19 2 544 человека. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 370 человек, 19 408 выздоровели.

Недовакцинация и странная статистика. Почему Украина бьёт антирекорды по коронавирусу
Недовакцинация и странная статистика. Почему Украина бьёт антирекорды по коронавирусу
© РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк
За все время пандемии на Украине коронавирусом заболели 2 миллиона 114 138 человек.

Наибольшее число зараженных за сутки подтвердилось в Киеве (753), Днепропетровской (668), Харьковской (623), Донецкой (569) и Львовской (478) областях.

За сутки в стране были вакцинированы 36 046 человек. Всего с начала кампании прививку получили 857 796 жителей страны, две дозы получили 446 человек.