Журналисты поинтересовались, пройдет ли встреча во время европейского турне Байдена в начале лета.
«Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим», — сказал президент США.
Представители СМИ также спросили у Байдена, считает ли он присутствие российских войск на границе с Украиной неким «сигналом» для США. Он отметил, что эта ситуация никак не влияет на его желание встретиться с Путиным.
Байден также подчеркнул, что в Вашингтоне видят сокращение количества войск на границе.
Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, дата, место и повестка будущего саммита пока не определены.
«Наш президент пригласил (Путина — ред.), поскольку считает, что это станет хорошим шагом вперед в наших отношениях, что это послужит деэскалации и сделает наши отношения более стабильными, позволив им двигаться дальше. Однако на текущий момент встреча не подтверждена», — сказала она.
Джо Байден в середине апреля предложил Владимиру Путину провести двустороннюю встречу, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.