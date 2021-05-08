Президент США Джо Байден уверен, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в июне. Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ, передает РИА Новости 7 мая

Журналисты поинтересовались, пройдет ли встреча во время европейского турне Байдена в начале лета.

«Я уверен, что мы сможем сделать это, но сейчас пока нет конкретного времени или места, мы работаем над этим», — сказал президент США.

Представители СМИ также спросили у Байдена, считает ли он присутствие российских войск на границе с Украиной неким «сигналом» для США. Он отметил, что эта ситуация никак не влияет на его желание встретиться с Путиным.

100 дней Байдена: какое значение для президента США имеют Россия и Украина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, дата, место и повестка будущего саммита пока не определены.

«Наш президент пригласил (Путина — ред.), поскольку считает, что это станет хорошим шагом вперед в наших отношениях, что это послужит деэскалации и сделает наши отношения более стабильными, позволив им двигаться дальше. Однако на текущий момент встреча не подтверждена», — сказала она.

Джо Байден в середине апреля предложил Владимиру Путину провести двустороннюю встречу, чтобы обсудить накопившиеся вопросы.