Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович обратился к украинцам в преддверии Дня Победы. Обращение накануне опубликовала пресс-служба политсилы

Рабинович выразил сожаление, что для современной Украины до сих пор актуальна проблема фашизма, и, в то время, когда власти запрещают оппозиционные телеканалы, в эфире продолжается пропаганда ненависти и искажение истории Великой Отечественной войны.

Депутат призвал бороться с героизацией пособников фашистов, которым в стране «едва ли не ежедневно» ставят памятники, заявив, что и для них наступит «май 45-го».

«До тех пор, пока мы, наши дети и внуки будут помнить о той страшной войне, пока будут живы ветераны, этот праздник будет праздноваться», — отметил Рабинович.

Блиц-опрос в Одессе о 9 мая: для истинных одесситов День Победы - это настоящий праздник © Скриншот из видео Украина.ру

В 2015 году украинская власть в рамках декоммунизации назначил 8 мая Днем памяти и примирения, тем самым отменив празднование Дня Победы 9 мая.

Согласно опросу, проведенному «Украинской социологической группой», более 50% украинцев уверены, что День Победы необходимо праздновать 9 мая.