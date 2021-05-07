Украинские военные используют средства радиоэлектронной борьбы для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районах Попасной и пгт Троицкое, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий 7 мая

«Наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли в официальных отчетах о фактах подавления каналов управления своих БПЛА над подконтрольной ВСУ территорией в районах населенных пунктов Попасная и Троицкое», — сказал он. У Крыма заметили американский беспилотник с нестандартной задачей © U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka

По его словам, Народная милиция ЛНР зафиксировала работу украинских мобильных групп РЭБ, осуществляющих подавление каналов управления и навигации БПЛА ОБСЕ в районе Попасной, в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ.

«Беспилотник миссии вынужден был прекратить наблюдение за территорией, подконтрольной ВСУ», — отметил Осадчий.

Ранее в ЛНР уже заявляли, что украинские военные препятствуют работе дронов СММ ОБСЕ в зоне конфликта. ОБСЕ подтвердила гибель мальчика в Донбассе. Украина продолжает лгать © antifashist.online

Одновременно с этим украинские военные активно применяют свои беспилотники для разведки и бомбардировок жителей Донбасса. От таких бомбардировок гибнут и мирные жители, в том числе и дети.