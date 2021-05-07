«Наблюдатели ОБСЕ неоднократно заявляли в официальных отчетах о фактах подавления каналов управления своих БПЛА над подконтрольной ВСУ территорией в районах населенных пунктов Попасная и Троицкое», — сказал он.
По его словам, Народная милиция ЛНР зафиксировала работу украинских мобильных групп РЭБ, осуществляющих подавление каналов управления и навигации БПЛА ОБСЕ в районе Попасной, в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ.
«Беспилотник миссии вынужден был прекратить наблюдение за территорией, подконтрольной ВСУ», — отметил Осадчий.
Ранее в ЛНР уже заявляли, что украинские военные препятствуют работе дронов СММ ОБСЕ в зоне конфликта.
Одновременно с этим украинские военные активно применяют свои беспилотники для разведки и бомбардировок жителей Донбасса. От таких бомбардировок гибнут и мирные жители, в том числе и дети.