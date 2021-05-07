ВСУ за неделю 32 раза нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения, сообщил 7 мая заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин

«За неделю зафиксировано 32 нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник открывал огонь по населенным пунктам Республики, применяя 122-мм артиллерию, минометы калибром 120 и 82 мм, зенитные установки, гранатометы различного типа, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — рассказал он. Трое военнослужащих ДНР погибли в результате обстрелов ВСУ © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Согласно приведённой Басуриным статистике больше всего обстрелов за минувшую неделю было зафиксировано 7 мая — восемь обстрелов. Меньше всего — 3 мая — один обстрел.

По его словам, под огнем украинской армии оказались 16 населенных пунктов ДНР. В результате обстрелов были повреждены в общей сложности восемь объектов гражданской инфраструктуры в Петровском и Киевском районах Донецка, а также поселке Широкая Балка под Горловкой.

Кроме того, в течение прошедшей недели украинские военные трижды применяли беспилотные летательные аппараты. Во всех случаях украинские беспилотники были обнаружены и обезврежены.

Ранее в ДНР сообщили о гибели троих военнослужащих в результате обстрела со стороны ВСУ. Обстановка в Донбассе продолжает оставаться напряжённой.