«За неделю зафиксировано 32 нарушения режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник открывал огонь по населенным пунктам Республики, применяя 122-мм артиллерию, минометы калибром 120 и 82 мм, зенитные установки, гранатометы различного типа, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — рассказал он.
Согласно приведённой Басуриным статистике больше всего обстрелов за минувшую неделю было зафиксировано 7 мая — восемь обстрелов. Меньше всего — 3 мая — один обстрел.
По его словам, под огнем украинской армии оказались 16 населенных пунктов ДНР. В результате обстрелов были повреждены в общей сложности восемь объектов гражданской инфраструктуры в Петровском и Киевском районах Донецка, а также поселке Широкая Балка под Горловкой.
Кроме того, в течение прошедшей недели украинские военные трижды применяли беспилотные летательные аппараты. Во всех случаях украинские беспилотники были обнаружены и обезврежены.
Ранее в ДНР сообщили о гибели троих военнослужащих в результате обстрела со стороны ВСУ. Обстановка в Донбассе продолжает оставаться напряжённой.