США направили к границам России в Черном море два разведывательных беспилотных летательных аппарата RQ-4A Global Hawk, сообщил 7 мая Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на данные мониторинга

«Недоверчивые американские военные снова направили пару высотных БПЛА RQ-4A Global Hawk к российским берегам. Первый из них (FORTE10) работает по абсолютно стандартному маршруту, а вот у второго (GINGR68) задача, судя по всему, своя», — сообщил канал. Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма © novorosinform.org

Согласно маршруту второго беспилотника, он сразу вылетел в сторону Новороссийска, где стал кружить вдоль побережья, но на большем расстоянии, чем первый. После нескольких кругов этот беспилотник направился в сторону южного берега Крыма, а затем развернулся.

В последнее время США увеличили интенсивность полётов беспилотников над Чёрным морем, а также у линии разграничения в Донбассе.