«Недоверчивые американские военные снова направили пару высотных БПЛА RQ-4A Global Hawk к российским берегам. Первый из них (FORTE10) работает по абсолютно стандартному маршруту, а вот у второго (GINGR68) задача, судя по всему, своя», — сообщил канал.
Согласно маршруту второго беспилотника, он сразу вылетел в сторону Новороссийска, где стал кружить вдоль побережья, но на большем расстоянии, чем первый. После нескольких кругов этот беспилотник направился в сторону южного берега Крыма, а затем развернулся.
В последнее время США увеличили интенсивность полётов беспилотников над Чёрным морем, а также у линии разграничения в Донбассе.