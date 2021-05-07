Студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анастасия защитила своего любимого исполнителя - российского рэпера Басту - и нарвалась на критику со стороны националистов и призывы к силовикам проверить студентку на госизмену

О публикации студентки в Istagram в своём Facebook сообщила волонтёр Анна Исламова.

«Настя заочно учится на третьем курсе Института права КНУ имени Т.Шевченко. Настя сомневается в территориальной целостности Украины! Настя перед пляжем рассказывает о «про**али Крым», «украинское быдло» и «наше украинское дерьмо». Не будьте, как Настя… и за такое нужно тоже нести ответственность. Поэтому ждём ответа от университета и из Национальной полиции Украины», — написала Исламова.

В комментариях под записью неравнодушные отметили также и Службу безопасности Украины.

Ранее студентка в своём Instagram защитила российского рэпера Басту, за голову которого украинские радикалы объявили награду.

«Угомонитесь, он — артист. То, что он выступал в Крыму, это ничего не значит. Он (Крым — Ред.) уже не наш, смиритесь с этим, б***ь, про**али (проморгали — Ред.)», — рассказала она. Баста обратился к фанатам после угроз Стерненко © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Она также раскритиковала такое поведение соотечественников, отметив, и так на Украину уже не едут «нормальные исполнители».

«Кого нам слушать? Наше украинское дерьмо? Я не вывожу. У меня уши вянут от этого дерьма!» — отметила студентка.

До этого подозреваемый в убийстве человека Сергей Стерненко сообщил, что российский исполнитель Василий Вакуленко известный под псевдонимом Баста, находится в Киеве, и предложил за информацию о перемещениях рэпера награду в $1 тыс.

Позже Баста призвал своих подписчиков в соцсетях не беспокоиться, заявив, что с ним всё нормально.