Международные резервы Украины за апрель выросли на 3,6% - до $28 млрд, сообщила пресс-служба Национального банка Украины

«По состоянию на 1 мая 2021 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 миллиардов долларов. В апреле они выросли на 3,6% с учетом валютных поступлений в пользу правительства и переоценки финансовых инструментов», — указано на сайте Нацбанка. Глава НБУ рассказал, что весенние локдауны сделают с экономикой Украины © Facebook, Кирило Шевченко

На динамику в апреле повлияли валютные поступления в размере $1,3 млрд, из которых $1,2 млрд — от размещения еврооблигаций.

Кроме того, $121,4 млн поступило от продажи внутренних государственных облигаций.

Также в Нацбанке сообщили, что для сглаживания чрезмерных девальвационный колебаний, госрегулятор провёл интервенцию по продаже валюты на сумму $50 млн.