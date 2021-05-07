Сама конфискация произошла в марте. Это была первая партия самогона, произведённого компанией Chernobyl Spirit из яблок, выращенных около Чернобыльской АЭС. Партия состояла из 1,5 бутылок напитка под названием Atomik.
Как рассказали в компании-производителе, напиток конфисковали с ликероводочного завода в Карпатах и доставили в прокуратуру в Киеве.
«Похоже, они обвиняют нас в использовании поддельных украинских акцизных марок. Но это не имеет смысла, поскольку бутылки предназначены для рынка Великобритании и четко обозначены действующими акцизными марками этой страны», — заявил один из основателей компании — профессор Джим Смит.
Он основал компанию вместе с другими учёными, которые работают в зоне отчуждения ЧАЭС. Их исследования касались выращивания культур, чтобы выяснить, можно ли их использовать для производства безопасных продуктов.
В 2019 году Chernobyl Spirit создала рецепт спирта из яблок, выращиваемых неподалёку от ЧАЭС.
Спирт британской компании стал первым потребительским товаром, произведённым в Чернобыле после катастрофы 1986 года.
Chernobyl Spirit обещает использовать часть своей прибыли для помощи общинам, пострадавшим от катастрофы.