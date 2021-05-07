Украинские спецслужбы конфисковали и направили в прокуратуру самогон из яблок, выращенных в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщило издание BBC 7 мая

Сама конфискация произошла в марте. Это была первая партия самогона, произведённого компанией Chernobyl Spirit из яблок, выращенных около Чернобыльской АЭС. Партия состояла из 1,5 бутылок напитка под названием Atomik. «Слуги народа» хотят разрешить украинцам безнаказанно гнать самогон © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Как рассказали в компании-производителе, напиток конфисковали с ликероводочного завода в Карпатах и доставили в прокуратуру в Киеве.

«Похоже, они обвиняют нас в использовании поддельных украинских акцизных марок. Но это не имеет смысла, поскольку бутылки предназначены для рынка Великобритании и четко обозначены действующими акцизными марками этой страны», — заявил один из основателей компании — профессор Джим Смит.

Он основал компанию вместе с другими учёными, которые работают в зоне отчуждения ЧАЭС. Их исследования касались выращивания культур, чтобы выяснить, можно ли их использовать для производства безопасных продуктов. Анисимов на примере Чернобыля объяснил разницу между Советской Украиной и нынешней © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В 2019 году Chernobyl Spirit создала рецепт спирта из яблок, выращиваемых неподалёку от ЧАЭС.

Спирт британской компании стал первым потребительским товаром, произведённым в Чернобыле после катастрофы 1986 года.

Chernobyl Spirit обещает использовать часть своей прибыли для помощи общинам, пострадавшим от катастрофы.