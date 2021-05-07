Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с министрами иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, сообщила 7 мая пресс-служба Офиса президента

«Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных и европейских дел, внешней торговли и федеральных культурных институтов Королевства Бельгия Софи Вильмес, министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком и министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном», — говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Зеленский проинформировал о шагах, «которые осуществляет Украина для достижения мира». Глава МИД Бельгии: Договорённости «Минск-2» должны быть полностью имплементированы © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Я думаю, что важно не на словах знать, что там происходит, а увидеть все собственными глазами. Знаю, что вы были в городе Счастье Луганской области. Вы сами видели, как мы относимся к Донбассу. Мы вкладываем деньги в инфраструктуру», — заявил Зеленский.

В то же время, из ДНР и ЛНР сообщают об усиливающейся интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. В пятницу, 7 мая, в ЛНР заявили о гибели одного из бойцов Народной милиции ЛНР от обстрелов ВСУ. В тот же день в ДНР сообщили о гибели трёх бойцов ВС ДНР от обстрелов ВСУ.

При этом и в республиках рассказали о стягивании Украиной военной техники к линии разграничения.