Белоруссия осуждает и не приемлет снос памятников погибшим во Второй мировой войне и фальсификацию истории, заявил глава белорусского министерства Владимир Макей, передаёт БЕЛТА

«Мы осуждаем и не приемлем подобного рода действия. Мы вместе с нашими союзниками по ОДКБ, партнерами по СНГ принимаем регулярно соответствующие заявления против глорификации нацизма, фальсификации истории, сноса памятников, посвященных погибшим во Второй мировой войне. Мы высказываем свое отношение, и эти документы распространяются в качестве официальных и в Организации Объединенных Наций, и в ОБСЕ, и в других региональных, международных организациях. Поэтому здесь наше отношение однозначно», — заявил Макей после церемонии возложения венков по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Убийство памяти. Тяжелая судьба памятников войны на Украине

Глава МИД признался, что с точки зрения здравого человеческого смысла для него абсолютно удивительно то, что происходит сейчас во многих странах с памятниками истории. При этом у самой Белоруссии, по словам Макея, «достаточно спорная история» и в обществе по-разному относятся к тем или иным героям и историческим личностям.

Несмотря на это руководство Белоруссии никогда не допускало разрушения памятников в стране.

Также Макей призвал к объективному рассказу об исторических событиях, без навешивания каких бы то ни было ярлыков. Бесславная история. Во Львове уничтожают монумент Славы © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«То, что происходит сейчас в ряде стран, в наших соседних странах, для нас абсолютно недопустимо, и, поверьте, мы предпринимали и будем предпринимать шаги, конкретные заявления и действия, направленные против фальсификации истории и восхваления нацизма», — подчеркнул Макей.

Ранее на Украине неоднократно сносились памятники участникам Великой Отечественной Войны. В апреле 2021 года в Львове приступили к окончательному разрушению монумента Славы — памятника погибшим солдатам Великой Отечественной Войны.