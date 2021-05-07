Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины предупредила граждан страны о сильном ветре и заморозках

«Утром 8 мая и днём порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, жёлтый). Ночью 9 и 10 мая в западных, северных, центральных, ночью 10 мая и в восточных и южных областях на поверхности грунта заморозки — 0-4°», — сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook 7 мая.

В Киеве и области 8 мая ожидают порывов ветра 15-18 м/с. Ночью 9 и 10 мая на поверхности грунта заморозки 0-4°. В Россию и на Украину придёт «красная жара» © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о «красной жаре», которая придёт на Украину и в России в мае-июле.

«Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70% того, что буде класс выше нормы», — описал Вильфанд карту прогноза Всемирной метеорологической организации.

При этом он обратил внимание на «белые пятна» на карте. Вильфанд указал, что белый цвет означает невозможность даже вероятностного прогноза осадков в мае, июне и июле.